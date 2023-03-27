Очікується, що на це піде декілька років.

Німеччина планує вп'ятеро збільшити обсяги військової допомоги Україні. Таким чином вона перевищить 15 мільярдів євро.

Як повідомляє Der Spiegel, Німеччина хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні найближчими роками.

"Берлін хоче збільшити допомогу із 3 до понад 15 мільярдів євро", - зазначає видання.

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Війна в Україні - військова допомога Німеччини

Як повідомляв УНІАН, в Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2, обіцяних Федеральним урядом два місяці тому. Також Німеччина почала поставки в Україну своїх БМП Marder.

24 березня німецький уряд погодив для України новий пакет військової допомоги, в який вперше увійшли броньовані інженерні машини Dachs.

Раніше Київ отримав від Німеччини 5 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм; 155-міліметрові високоточні керовані боєприпаси (їх кількість німецький уряд не уточнив); 500 пістолетів SFP9; два автонавантажувачі; боєприпаси для MARS II (кількість не вказано); чотири мобільні антенно-щоглові системи; два ангарні тенти; 25 генераторів.

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