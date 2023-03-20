Цього року має надійти 40 одиниць бойових машин.

Німеччина відправила перші бойові машини піхоти Marder в Україну. Вони вже перебувають у дорозі.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє CNN. Він не розкривав деталей про те, коли саме обіцяні БМП будуть доставлені в Україну.

Як відомо, Німеччина у січні обіцяла передати Україні 40 одиниць такої техніки. Того ж місяця українські військові прибули до цієї країни для проходження навчання.

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БМП Marder для України

Як раніше повідомляв УНІАН, наразі Бундесвер має на озброєнні близько 370 Marder. Однак частина з них використовується в навчальних цілях або на запчастини.

За інформацією SPIEGEL, для передачу українським військовим зараз доступні близько 60 Marder. Перші 40 почали передавати з першого кварталу 2023 року, оскільки саме стільки концерн Rheinmetall, який виробляє ці БМП, може підготувати до роботи в найближчі 7 місяців.

БМП Marder – що про них відомо

Marder – бойова машина піхоти, яка залежно від модифікації має вагу від 28,5-33,5 тонн. Вона може витримати удари всіх російських БМП, БТР і БМД (лобова частина) і вогонь танкового кулемета КПВТ (бортова і кормова броня).

На озброєнні БМП має 20-мм автоматичну гармату зі швидкістю снаряда до 1100 м/сек і ефективною дальністю пострілу до 2-2,5 км.

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