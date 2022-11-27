Наразі невідомо, куди їх перемістили.

Російські окупаційні війська вивезли з Нової Каховки Херсонської області всіх колаборантів.

Такі люди залишили місто, бо відчувають що його звільнення - це справа часу, відзначають у Центрі національного спротиву, посилаючись на інформацію місцевого підпілля.

Відзначається, що з міста виїхали не лише ті, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й люди, які брали участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, а також залякували та примушували місцевих мешканців до співпраці з російськими окупантами.

Відео дня

У Центрі національного спротиву вкотре закликали містян залишити місто до моменту його деокупації Збройними Силами України.

Що відбувається у Новій Каховці

13 листопада у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що у Каховці, Таврійську та Новій Каховці зменшується кількість особового складу російських окупаційних військ.

Наприкінці жовтня повідомлялося про примусову евакуацію мешканців міста. Людей вивозили з вулиць, що знаходяться на узбережжі Дніпра.

Крім того, російські загарбники вивезли обладнання з коньячного заводу "Таврія".

Влітку військовий експерт Дмитро Снєгирьов назвав місто найбільш стратегічно важливим на півдні з військової точки зору.

Вас також можуть зацікавити новини: