Могли викрасти спирти для унікального колекційного коньяку.

Минулої ночі російські загарбники вивезли обладнання з коньячного заводу "Таврія", що розташований у захопленій Новій Каховці на Херсонщині.

Як зазначив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко у коментарі "Укрінформ", росіяни могли викрасти автоматичні лінії розливу підприємства, спирти для унікального колекційного коньяку.

"Заїхало на завод дуже багато транспорту. Як мені повідомили, майже всю ніч транспорт з території підприємства виїздив і вивозив вкриті брезентом вантажі", – сказав Коваленко.

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Ситуація на Херсонщині

На півдні України триває контрнаступ Збройних Сил України. Станом на початок жовтня на півдні нашої держави від загарбників звільнили 2 400 квадратних кілометрів.

Аналітики припускають, що росіяни відступатимуть з Херсонської області і для прикриття свого відступу можуть атакувати Каховську гідроелектростанцію.

Водночас у Силах оборони півдня попереджають, що росіяни намагатимуться втримати Херсонщину та можуть імітувати відступ. Нині в обласному центрі залишаються регулярні частини окупантів. Вони заселяються в житлові будинки депортованих українців і носять цивільний одяг.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія, ймовірно, хоче заплутати ЗСУ.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, коментуючи перспективу та терміни звільнення Херсону від окупантів, зазначив, що ця інформація є засекреченою.

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