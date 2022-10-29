З 26 жовтня окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох лікарень Херсона.

Російські окупанти вивезли комунальний транспорт з Херсона до Криму. Також рашисти "евакуюють" лікарські препарати з аптек та примусово вивозять людей з Нової Каховки.

Про це йдеться у вечірньому повідомленні від Генерального штабу Збройних сил України.

"Транспортні засоби, що знаходились у комунальній власності міста Херсон, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму. Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста", - йдеться у повідомленні.

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Також зауважується, що з 26 жовтня окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли.

"Під приводом проведення підготовки до оборони міста Нова Каховка російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро", - додали у Генштабі.

Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня президент України Володимир Зеленський розповів, що інформація про нібито вихід російських військових з окупованого Херсона - це інформаційна атака. Вона спрямована на те, щоб українські військові пішли в наступ та перекинули війська з інших небезпечних напрямків.

Окупанти евакують місцевих жителів, медиків та працівників банків з Херсону. Як заявили у Генштабі ЗСУ, з правобережної частини Херсона в населені пункти Генічеськ та Скадовськ вивезенообладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства.

У опублікованому сьогодні, 29 жовтня, інтерв'ю виданню The Drive керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов спрогнозував, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань також повідомив, що з Чорнобаївки вперше з моменту захоплення Херсонської області ворог вивіз всю техніку.

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