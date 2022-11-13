У цих містах залишається мінімальна кількість російських військових.

У Каховці, Таврійську та Новій Каховці зменшується кількість особового складу російських окупаційних військ.

У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі. Про це Генеральний штаб Збройних сил України інформує у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

"У тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

А з початку поточного тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області.

11 листопада секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що відхід окупантів на Херсонщині відбувся під натиском ЗСУ.

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