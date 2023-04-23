Побоювання загарбників пов'язані, в тому числі, з великими втратами російських сил на цьому напрямку.

Полонений 41-річний петербуржець Володимир Жданов, двічі судимий за крадіжку і згодом завербований в ПВК"Вагнера" під час відбування покарання, розповів, чим залякують найманців.

"Перша четвірка йшла, друга четвірка йшла за мною. Почався обстріл, але назад нам йти теж варіанту не було. Тому що сказали, що якщо тут справлятися не будете, поїдете на Авдіївку. А на Авдіївці я не знаю, я там не був... Але чомусь всі дуже бояться її", - сказав полонений окупант в інтерв'ю Володимиру Золкіну.

Жданов підтвердив, що побоювання загарбників пов'язані, в тому числі, з великими втратами російських сил на цьому напрямку.

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Ситуація в Авдіївці - актуальне

Авдіївський напрямок в Донецькій області залишається одним з найгарячіших протягом останніх тижнів.

Російські окупанти ведуть тут безуспішні наступальні дії і обстрілюють прилеглі до Авдіївки населені пункти, завдаючи десятки атак.

Як повідомляв Генштаб, за останню добу на Авдіївському напрямку наступальні дії росіяни вели в районах Новокалинового і обстрілювали Степове, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське і Невельське.

Як констатували в Американському інституті вивчення війни, російські війська продовжують наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк, проте наступальні дії біля самої Авдіївки були безуспішними.

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