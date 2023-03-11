Пригожин відкрив по всій Росії пункти вербування бойовиків. Більшість - у школах та дитячих спортивних закладах.

Пригожинська "Група Вагнера" заявила про відкриття своїх вербувальних центрів у Росії. Як з'ясувало видання "Тайга.Інфо", як мінімум частина цих пунктів вербування розташована в школах.

За словами власника угруповання Євгена Пригожина, центри вербування з'явилися в 42 російських містах. Журналісти перевірили кілька адрес в різних містах Сибіру і з'ясували, що майже всі вони знаходяться в приміщеннях шкіл і спортивних клубів, куди ходять діти.

Наприклад, в Омську пункт вербування "ПВК Вагнера" відкрився при "православному спортивно-патріотичному клубі "Десантник", який розташований в будівлі місцевої гімназії № 147.

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У Барнаулі найманців вербують на території однієї з філій спортивної школи олімпійського резерву № 3, а в Іркутську — в спортивному клубі "Профі" при Державному училищі олімпійського резерву Іркутська.

У Красноярську бойовиків для "Групи Вагнера" вербують при "Сибірському центрі російського бойового мистецтва", де рукопашному бою навчають дітей від чотирьох років.

У Читі Пригожин вербує найманців у клубі "Островський", де також займаються діти.

Група Вагнера - останні новини

Створена російським олігархом приватна армія "Група Вагнера" активно застосовується на фронті в Україні. За останні місяці угруповання зазнало важких втрат у боях проти ЗСУ та, за деякими оцінками, фактично перестало існувати у своїх колишніх масштабах.

На думку російського опозиціонера Марка Фейгіна, російське військове командування цілеспрямовано знищує "вагнерівців" у Бахмутській м'ясорубці, прагнучи остаточно позбутися угруповання.

Проте, поки "Група Вагнера" продовжує фігурувати у військових зведеннях з фронту. За останній час бойовикам вдалося просунутися у Бахмуті, ймовірно, після організованого відступу ЗСУ зі східної частини міста.

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