На кадрах видно фрагмент вуличного бою та евакуацію під артилерійським вогнем.

Воїни Третьої окремої штурмової бригади показали, у яких умовах обороняли Авдіївку Донецької області та евакуйовували поранених під артилерійським вогнем.

Фрагмент вуличного бою показала 3-я рота 1-й механізованого батальйону бригади. Зазначається, що кадри знято в районі Авдіївки.

"На відео - стрілецький бій в умовах міста та евакуація пораненого під артобстрілом", - йдеться у повідомленні.

На відео чутно, як поруч з воїнами буквально свистях ворожі кулі. Крім того, росіяни залучили FPV-дрони. Внаслідок ворожої атаки було поранено воїна. Його евакуйовували під ворожим вогнем.

"Як казав мій колега: "На війні буває саме так", - сказав з посмішкою воїн, який евакуйовував побратима.

Авдіївка - що треба знати

17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ухвалене рішення вивести українські сили з Авдіївки. Водночас наголошується, що Росія захопила Авдіївку ціною величезних втрат у техніці та людях. Після Авдіївки окупанти намагаються наступати на п'яти напрямках, на деяких із них вони стягнули серйозну кількість військових.

Як повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, російські окупанти після захоплення Авдіївки в Донецькій області просунулися приблизно на 6 км від центру міста.

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