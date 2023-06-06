Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Російські загарбники провалили наступальні дії у районі Бахмуту, тоді як ЗСУ відбили всі атаки за добу у районі Марʼїнки. Загалом протягом доби 6 червня відбулось 28 бойових зіткнень, повідомив Генштаб у своєму вечірньому зведенні.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки, проте успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Малинівка, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Торецьк та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське, Карлівка, Невельське Донецької області.

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На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка Луганської області та Берестове Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірне, Веселе, Григорівка та Іванівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог завдав авіаційних ударів в межах цього населеного пункту. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Золота Нива та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Золота Нива Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районі Огірцевого Харківської області. Також російські загарбники здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, Харківщини.

Атаки РФ по Україні 6 червня - що треба знати

6 червня російські терористи здійснили черговий воєнний злочин - з метою недопущення просування наших військ підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС. Внаслідок теракту близько 80 населених пунктів знаходяться в зоні підтоплення, ГЕС зруйновано.

Крім того, минулої ночі росіяни запустили по Україні 35 крилатих ракет. Всі з них знищили українські сили ППО. Дії ворога призвели до руйнувань на Київщині.

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