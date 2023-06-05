Ворог знає, що Україна переможе, підкреслив президент.

Росія істерично сприймає успіхи українських військових на Донеччині, зауважив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він подякував всім воїнам, які "дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо".

"Бахмутський напрямок - молодці, воїни! Ми бачимо, як істерично Росія сприймає будь-який наш крок там, всі наші зайняті позиції. Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни, і зокрема на Донеччині. Дякую за це!", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Президент України відзначив 5-ту окрему штурмову бригаду та 57-му окрему мотопіхотну бригаду, які рішучо та результативно захищають наші позиції, знищують окупантів та рухаються вперед.

Ситуація під Бахмутом – головне на вечір 5 червня

Станом на 5 червня ЗСУ просунулися ще на понад 1,5 км під Бахмутом. Вказувалося, що захисники зайняли панівні висоти на півдні Бахмута, в результаті чого росіяни були змушені перейти в оборону.

Натомість наступальні дії самих окупантів у напрямку Іванівського на Бахмутському напрямку захлинулись.

Це збіглося з новою хвилею чуток про нібито широкомасштабний контрнаступ ЗСУ, що Генштаб спростовує. Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба уперше підтвердив, що у Збройних сил України нарешті з’явилось достатньо зброї для початку наступу.

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