Під контролем сил оборони залишаються околиці Бахмута в південно-західній частині і вхід в саме місто.

3 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові продовжують утримувати околиці на південному заході Бахмута. Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, чиї бійці довгі місяці намагалися захопити місто, визнав це.

"На жаль, така інформація є, що з якоїсь причини підрозділи, які повинні були перебувати в садах, на яких ми кожен день зазанавали втрат, але тим не менше цю територію стримували... Там дійсно важко закріпитися. Але є інформація, що там вже виставлені спостережні пости ЗСУ. А якщо це так – чекайте наступних кроків", – сказав він у коментарі для ЗМІ, опублікованому прес-службою.

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Бахмут на Донеччині протягом довгих місяців залишався ціллю росіян, хоча, за твердженнями багатьох військових експертів, мав радше символічне, ніж військове значення для окупантів.

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З метою захоплення міста російські окупанти продовжували відправляти туди дедалі більше живої сили. За 10 місяців оборони міста-фортеці ворог втратив навколо міста в 7,5 разів більше особового складу, ніж українські захисники.

Раніше на цьому тижні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що під контролем сил оборони залишаються околиці Бахмута в південно-західній частині і вхід в саме місто. Станом на 3 червня Маляр повідомила, що в Бахмуті ситуація умовно стабільна і контроль над околицями зберігається.

Водночас вона зазначила, що "вагнерівці", яких Росія заміняє на Бахмутському напрямку бійцями регулярної армії, все ще не залишили місто остаточно і інструктують новоприбулих.

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