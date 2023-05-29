У Бахмуті українські військові продовжують контролювати околиці в районі "Літак", однак на флангах не просуваються.

У Міноборони повідомили, що інтенсивність наступу російських військових та найманців на Бахмутському напрямку знизилася через заміну "вагнерівців" на регулярні підрозділи. У Бахмуті українська армія контрою околиці в районі "Літак". Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Актуальна ситуація на Бахмутському напрямку. Інтенсивність наступальних дій ворога суттєво знизилась оскільки він здійснює заміну військ з вагнерівців на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку", - зазначила вона.

Маляр наголосила, що українські війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу цей процес.

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Водночас, за даними МОУ, інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилась.

Крім того, "вагнерівці" виводять свої підрозділи з Бахмута, на їх місце заходить регулярна армія. На півночі передмістя Бахмута також відбувається заміна ворожих підрозділів.

"Наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак"... Просування на флангах станом на вчора та сьогодні зранку не здійснюється у зв‘язку з виконанням інших завдань", - уточнила заступниця міністра.

За її словами, на півдні від Бахмута ворог робить спроби посилитись та наростити армійські підрозділи.

Ситуація на фронті сьогодні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти, попри значні втрати, не відмовляються від планів повного захоплення територій Луганської та Донецької областей.

Зокрема, протягом минулої доби українські війська відбили 19 ворожих атак.

Зокрема, за добу ліквідовано близько 430 російських військових, а загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять близько 207 тис. 030 осіб.

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