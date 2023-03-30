Супротивники, зокрема, втратили техніку.

Недалеко від міста Бахмут Донецької області, яке вже тривалий час безуспішно намагаються захопити російські окупанти, українські воїни завдали супротивнику серйозних втрат.

Одним пострілом ліквідовано ворожий склад боєкомплекту та техніку супротивника, йдеться на каналі Сухопутних військ Збройних сил України у Telegram.

"Під Бахмутом… Завдяки активній взаємодії розвідників 30 окремої механізованої бригади та артилеристів 26 і 45 бригад було знищено склад БК та військову техніку окупантів з одного пострілу…", - зазначається у повідомленні.

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Бої за Бахмут - сьогодні це варто знати

Російські загарбники вже тривалий час намагаються захопити Бахмут і зазнали величезних втрат.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), 29 березня окупанти продовжували наступальні операції у місті та його околицях, просуваючись у південній і південно-західній частині.

Вранці 30 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби супротивники 28 разів атакували українських воїнів у Бахмуті і не мали успіхів.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні на сьогодні вже становлять приблизно 172 900 ворогів. Крім того, знищено, зокрема, 3 610 ворожих танків.

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