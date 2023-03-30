29 березня окупанти продовжували штурм міста Бахмут і мали частковий успіх.

Російські війська 29 березня продовжували наступальні операції у Бахмуті і його околицях, просуваючись у південній і південно-західній частині міста, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти, спираючись на геолокаційні кадри за 28 і 29 березня, повідомляють про ведення боїв загарбниками в районі Хромове за 2 км від Бахмута і на півночі міста.

Також у звіті йдеться про зростаючу підтримку "вагнерівців" з боку регулярних частин ЗС РФ. Посилення атак ПВК "Вагнера" пов'язане з тим, що регулярні війська закріпилися на північ і південь від міста для захисту від потенційних українських контратак.

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Згідно з Генштабом, атаки російських окупантів вдалося відбити за 11 км на північний захід від Бахмута в районі Оріхове-Василівки та Богданівки та за 16 км на північний захід від Бахмута в районі Іванівське, Предтечине та Озарянівка. У Генштабі визнали часткові успішні штурми росіян самого Бахмута, але без подробиць.

Авдіївка, яку росіяни штурмували з самого першого дня війни, зараз виявилася охоплена ними з трьох сторін, але не оточена.

Щодо змін лінії фронту на інших ділянках упродовж останнього день-двох ISW надійних відомостей не знайшов - є лише відомості про атаки і контратаки ділянок фронту у районі Куп'янська, між Кремінною і Лиманом та в інших місцях.

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29 березня окупанти продовжували штурм міста Бахмут і мають частковий успіх, але ЗСУ мужньо тримають місто. Противник обстріляв Миньківку, Оріхове-Василівку, Бахмут, Часів Яр і Торецьк Донецької області.

Протягом останнього тижня рашисти захопили ще приблизно п'ять відсотків території Бахмута, і тепер займають близько 65% території міста, зауважували 29 березня в Інституті вивчення війни.

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