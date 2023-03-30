На нашій землі ліквідували, зокрема, понад 10 одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, зазначили у Генштабі.

Втрати росіян на сьогодні, 30 березня, становлять майже 173 тисячі загарбників.

За добу на нашій землі ліквідували ще 560 супротивників, і тепер загальні ворожі втрати становлять приблизно 172 900 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, знищено 1 ворожий танк, 8 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.

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Генштаб ЗСУ вранці 30 березня повідомив, що ворог зосередив головні зусилля на тому, щоб наступати на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. На цих напрямках наші воїни відбили понад 60 ворожих атак. У Генштабі додали, що в епіцентрі боїв залишаються Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та Білогорівка.

Варто зазначити, що супротивник в Україні зазнає величезниз втрат. Втрати РФ на 29 березня становили приблизно 172 340 загарбників.

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