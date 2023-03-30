Супротивники наступали на низці напрямків, але не мали успіхів, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони України відбили понад 60 атак з боку російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ. "Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках... В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки та Виїмки.

Відео дня

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурм Бахмута. Під час штурмових дій противника наші воїни відбили 28 атак противника. Супротивник також вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка Донецької області, успіху не мав.

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це треба знати

Генштаб ЗСУ вранці 29 березня повідомив, що росіяни зосередили головні зусилля на тому, щоб наступати на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих напрямках супротивник 57 разів атакував наших захисників, але не мав успіхів.

За даними Генштабу, в епіцентрі боїв залишалися Авдіївка, Бахмут, Білогорівка, Мар’їнка й околиці цих населених пунктів.

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