Літак окупантів знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу.

На околицях Бахмута на Донеччині прикордонники ліквідували літак Су-34 російських окупантів.

Влучним пострілом розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу приземлив "пташку" ворога, як тільки вона з’явилась біля позицій військовослужбовців Державної прикордонної служби, повідомили у ДПСУ.

"...Зазначимо, що це один із бортів, що останнім часом завдавав клопоту оборонцям Бахмута", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що доля пілотів наразі невідома. Вартість знищеного літака оцінюється в 50 мільйонів доларів.

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Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що 3 грудня українські прикордонники на околицях Бахмута збили Су-34 супротивника.

Пізніше Генеральний штаб Збройних сил України поділився, що поблизу населеного пункту Підгородне Донецької області ліквідовано літак загарбників. У Генштабі додали, що інформація щодо типу знищеного літака встановлювалася.

Також Генштаб ЗСУ повідомляв, що вороги на Бахмутському напрямку направили основні зусилля на ведення наступу.

Варто зазначити, що на нашій землі вже ліквідували 280 літаків окупантів.

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