Українські воїни, зокрема, уразили райони зосередження особового складу загарбників, поділилися у Генштабі нашої армії.

Упродовж доби авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Також завдано удар по ворожій позиції зенітно-ракетного комплексу, про це йдеться у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління, склад боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.

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Також зазначається, що літак ворога збито поблизу населеного пункту Підгородне Донецької області. Інформація щодо його типу уточнюється.

Війна в Україні з Росією - найважливіші новини

Увечері 3 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники на Авдіївському та Бахмутському напрямках основні зусилля направили на ведення наступальних дій та намагаються покращити своє тактичне положення.

У Генштабі також поділилися, що 2 числа у місті Старобільськ Луганської області втрати ворога склали близько 30 окупантів пораненими і 14 - знищеними. Крім того, в Запорізькій області були поранено понад 270 загарбників.

Втрати Росії в Україні станом на 3 грудня у живій силі становлять близько 90 тисяч 600 осіб. Ще знищені, зокрема, 2 917 ворожих танків.

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