Спецперепустки, необхідні для в’їзду в Бахмут, можна отримати у Краматорську.

У місто Бахмут Донецької області, за яке йдуть бої з росіянами, ускладнили в’їзд працівникам ЗМІ.

Тепер журналістам, щоб потрапити у місто, знадобляться спеціальні перепустки, йдеться на сайті Донецької обласної державної адміністрації. "З повагою і вдячністю ставимося до Вашої роботи з висвітлення злочинів російської окупаційної армії на Донеччині, але просимо звернути увагу на те, що з 13 лютого доступ до м. Бахмут можливий лише за спеціальними перепустками", - йдеться у повідомленні.

У ОДА додали, що перепустки можна отримати у Краматорську з 19:30 до 20:30. Для того, щоб отримати спецперепустку, спершу до 17:00 необхідно заповнити спеціальну форму в Google-документі.

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Варто зазначити, що перепустки іменні й отримати їх зможуть лише ті журналісти, які мають акредитацію від української армії.

Бої в Донецькій області - сьогодні це варто знати

Генштаб Збройних сил України вранці 12 лютого у своєму свіжому зведенні повідомив, що росіяни досі зосереджують свої основні зусилля на веденні наступу на таких напрямках: Бахмутському, Лиманському, Куп'янському, Авдіївському та Новопавлівському.

За Бахмут вже не один місяць тривають запеклі бої, місто стало справжньою фортецею захисників України. Росіяни на сході нашої держави зазнають величезних втрат. Загальні втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 137780 окупантів.

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