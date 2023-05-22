Лише за минулу добу українські захисники просунулися на флангах на 250-400 метрів та закріпилися.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російська приватна військова компанія "Вагнер" на Бахмутському напрямку близька до повного знищення. Водночас українські військові поступово витісняють сили противника на флангах.

Як зазначив Череватий в ефірі телеканалу FREEДОМ, ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин хоче піти з Бахмута на "високій ноті", оскільки він вже нібито захопив місто-фортецю і може вивести своїх бойовиків на перегрупування.

"Я вірю в його бажання піти звідти, тому що бачу щоденні зведення, знаю їхні втрати та знаю, що їм не приходить більше поповнення з в’язниць", – наголосив Череватий.

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Він додав, що протягом кількох днів українські воїни просунулися вперед на Бахмутському напрямку на 700 метрів. Лише за минулу добу українські захисники просунулися на флангах на 250-400 метрів та закріпилися.

"У нас немає більшості в силах і засобах на цьому напрямку, але в нас є мотивація, нестандартність дій, асиметричність. Ми апологети активної оборони. Ворог хоча й перекинув деякі нові підрозділи, але вони всі слабко вмотивовані, не знають місцевість. Ми цим користуємося і за найменшої можливості атакуємо", — зазначив Череватий.

Ситуація на Бахмутському напрямку

22 травня 2023 року заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні сили України все ще контролюють невелику частину Бахмута. Воїни утримують район "Літака". Ворог продовжує стягувати сили на Бахмутський напрямок.

Водночас представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов наголосив, що хоча росіяни й можуть перекинути під Бахмут решту резерву, у цієї підмоги немає необхідної підготовки. Він також прокоментував заяви Пригожина про виведення ПВК "Вагнер" з міста. За його словами, зважаючи на величезні втрати "вагнерівців", ці заяви цілком логічні.

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