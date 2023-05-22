У боях під Бахмутом та у місті було знищено дуже велику кількість живої сили ворога.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні сили України контролюють невелику частину Бахмуту - район "Літака".

Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону. За її словами, ворог не відмовляється від своєї основної мети захопити всю Україну. Однак через те, що йому це не вдалось, вони намагаються рухатися фрагментами. Росіяни хочуть вийти на кордони Донецької і Луганської області. Наразі найзапекліші бої це Мар’янка, Авдіївка і Бахмутський напрямок. Найбільше сил ворог зараз стягує саме на Бахмутський напрямок.

"Вчора у нас залишався контроль за нашими Збройними силами певних інфраструктурних і промислових об’єктів, і приватного сектору в південно-західному районі – це район "Літака". Сьогодні так само залишається за нами контроль цієї вже невеликої частини міста. Тривають бої, ворог протягом цієї ночі і буквально зараз здійснює "зачистку" тих територій, які він взяв у місті під контроль", - сказала вона.

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Маляр пояснила, що "зачистка" означає, що окупанти шукають чи не залишились в окупованій частині міста українські диверсійні групи, які можуть чинити опір. Крім того, росіяни вже влаштували в Бахмуті концерт, аби створити враження, що вже все місто їм підконтрольне.

"Оборона Бахмута як міста свою задачу військову повністю виконала. Це концентрація сил ворога, потрібно було виграти певний час, щоб здійснювати інші дії, пізніше зможемо говорити, які саме, і задача була знищувати ворога. В багатомісячних боях за Бахмут була знищена дуже потужна сила ворога – угруповання "Вагнер", практично нічого не залишилось", - додала Маляр.

Ситуація в Бахмуті - останні новини

20 травня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зняв відео в якому заявив, що українська армія нібито "здала" місто Бахмут. В той же день це повідомлення було спростовано в Міноборони України. Там тоді вказали, що бої тривають в районі "Літак".

Американські аналітики ISW дійшли до висновку, що навіть в разі окупації Бахмуту РФ не вистачить сил, щоб рушити далі в бік Слов'янська чи Костянтинівки.