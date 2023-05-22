Андре Юсов зазначив, що резерви російської армії не мають належної підготовки.

Армія Російської Федерації може перекинути на Бахмутський напрямок решту резерву. У можливої підмоги окупантів немає необхідної підготовки.

"Якщо говорити про резерви, то побачимо, чим закінчаться заяви Пригожина про "виведення" своїх підрозділів ПВК. Але, враховуючи їх великі втрати, то подібні заяви виглядають логічно. Наскільки будуть виконані - це вже не перші заяви Пригожина", - заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, підготовка резервних військ не відповідає стандартам армії РФ, але вони можуть тиснути кількістю. При цьому розвідник зазначив, що якщо резерви перекинуть на Бахмут, то вони не з'являться в іншій частині лінії фронту.

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"Це також досягнення українських Сил оборони, захисників фортеці Бахмут, які у важких умовах і величезною ціною, але вже більше дев'яти місяців стримують ворога і завдають йому втрат у живій силі і техніці", - підсумував Юсов.

Бої за Бахмут - останні новини

Вже майже 10 місяців українські військові знищують російських окупантів у районі міста Бахмут на Донеччині. При цьому загарбники несуть величезні втрати.

Так, президент США Джо Байден 21 травня на саміті "Великої сімки" заявив, що у боях за місто-фортецю росіяни втратили 100 тисяч осіб. Цю інформацію підтвердили в ГУР Міноборони України.

Водночас ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в черговий раз відзвітував про захоплення Бахмута, але цю інфомармацію спростували як українська влада, так і бійці Сил оборони. При цьому заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ контролюють невелику частину Бахмута - район "Літака".

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