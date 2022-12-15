Вони здійснили підрив трансформаторної підстанції та опори ЛЕП.

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області партизани підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила казарми російських окупантів.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, інцидент стався ввечері 13 грудня. Невідомі використали тротилові шашки, щоб підірвати трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП.

Підстанція живила мікрорайон Коса, у якому розквартирували мобілізаційні підрозділи російської армії. Внаслідок вибуху їхні казарми залишилися без світла. Відзначається, що після цього російські загарбники збільшили кількість перевірок, однак знайти партизанів не змогли.

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"Центр національного спротиву зауважує, що такі диверсії здійснюються досвідченими військовими. Водночас ми закликаємо не підготовлених людей не наражатись на небезпеку та за можливості покинути тимчасово окуповані території", - відзначили у ЦНС.

Як працюють українські партизани

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації загарбникам чинять спротив українські партизани.

У червні мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що місцевий партизанський рух разом зі спецслужбами усунув понад 100 окупантів.

На окупованій території Луганської області партизани повідомляють українській армії про пересування техніки та особового складу окупаційних військ, а також про розміщення складів.

У американському Інституті вивчення війни вважають, що діяльність українських партизанів знижує здатність окупантів захищатись від контрнаступальних дій Збройних Сил України.

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