На авіабазі в тимчасово окупованому росіянами Бердянську (Запорізька область) пролунали вибухи.
Як повідомила в коментарі "Суспільному" голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна, було три потужні вибухи, а за ними – ще 15 меншої сили.
За наявною інформацією, це спричинило масштабну пожежу. Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події.
Останні інциденти на ворожих авіабазах
5 грудня пролунали вибухи на російських аеродромах у Саратовській і Рязанській області, де базуються бомбардувальники Ту-95 та Ту-160, які ворог застосовує для того, аби завдавати ударів по Україні.
Тоді у Міноборони РФ звинуватили Україну, у Головне управління розвідки Міноборони України наголосило, що за усі вибухи на території РФ "відповідальність несе країна-агресорка".
За інформацією ЗМІ, внаслідок інциденту в Рязанській області зникло щонайменше 9 бомбардувальників.
Вже 6 грудня безпілотник атакував російський аеродром у Курську.