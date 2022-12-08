За наявною інформацією, це спричинило масштабну пожежу.

На авіабазі в тимчасово окупованому росіянами Бердянську (Запорізька область) пролунали вибухи.

Як повідомила в коментарі "Суспільному" голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна, було три потужні вибухи, а за ними – ще 15 меншої сили.

За наявною інформацією, це спричинило масштабну пожежу. Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події.

Відео дня

Останні інциденти на ворожих авіабазах

5 грудня пролунали вибухи на російських аеродромах у Саратовській і Рязанській області, де базуються бомбардувальники Ту-95 та Ту-160, які ворог застосовує для того, аби завдавати ударів по Україні.

Тоді у Міноборони РФ звинуватили Україну, у Головне управління розвідки Міноборони України наголосило, що за усі вибухи на території РФ "відповідальність несе країна-агресорка".

За інформацією ЗМІ, внаслідок інциденту в Рязанській області зникло щонайменше 9 бомбардувальників.

Вже 6 грудня безпілотник атакував російський аеродром у Курську.

Вас також можуть зацікавити новини: