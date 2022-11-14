Вони передають ЗСУ важливу інформацію.

На окупованій території Луганської області працюють українські партизани.

Вони інформують Збройні сили України про пересування техніки та особового складу окупаційних військ, а також про розміщення ворожих складів, розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю на YouTube-каналі Дмитра Гордона.

"У нас є і випадки, коли окупанти прокидались вранці, а величезна кількість населеного пункту була заклеєна листівками або проти окупантів, або просто в підтримку України. У нас були приклади, коли розподільчі шафи підпалювали на залізниці. Їх не могли певний час відновити, тому потяги не могли переставляти з одного напрямку на інший", - розповів він.

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Також Гайдай нагадав про партизана, який жбурнув пляшку з коктейлем молотова в штаб з мобілізованими у селі Артема.

"Партизанський рух працює на Луганщині. Можливо, у деяких областях трохи більше, можливо, десь інакше. Але, слава Богу, що такий рух є і він достатньо корисний для просування Збройних Сил України", - підкреслив голова ОВА.

Ситуація у Луганській області

Раніше Гайдай повідомляв, що на Луганщині вже деокуповано 11 населених пунктів. Він пояснив, чому українська армія просувається на цьому напрямку не так швидко, як на інших.

Кілька днів тому ЗСУ завдали високоточного удару по позиціям армії РФ у місті Гірське. За даними Генштабу, внаслідок цього загинуло 27 російських загарбників.

У жовтні Служба безпеки України ідентифікувала 30 місцевих колаборантів, які вступили до окупаційних "правоохоронних органів".

На думку голови ОВА, на відновлення Луганської області може знадобитися близько семи років.

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