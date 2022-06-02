За словами мера Федорова, з початку окупації близько 500 осіб у місті були затримані російськими військами.

Підпільний опір в окупованому Мелітополі на півдні України зростає, у місті вбито десятки російських окупантів.

Про це заявив мер міста Іван Федоров, додавши, що кілька російських солдатів були вбиті.

Він повідомив, що, за даними розвідки, понад 100 росіян "усунуто Мелітопольським партизанським рухом і співпрацею спецслужб. Але я впевнений, що це число більше".

Федоров заявив, що, за отриманою ним інформацією, росіяни "викрадають людей і тримають їх у полоні, і мало хто знає, як поводяться з людьми, що знаходяться в полоні".

За словами Федорова, з початку окупації близько 500 осіб були затримані російськими військами — деякі на кілька тижнів.

"Якщо спробувати класифікувати тих, хто знаходиться під загрозою полону, — в першу чергу це інакомислячі, які не бажають входити до складу Росії, які засуджують окупацію і просто незгодні. Деякі говорять про це тільки вдома на кухні, але все під загрозою", — сказав він.

Він зазначив, що затриманих росіянами змушували підписувати документи про те, що вони більше не будуть брати участь у мітингах проти окупації або виступати із заявами на підтримку російських сил.

За його словами, деяких катували. "Не просто небезпечно виходити на проукраїнські мітинги — небезпечно просто залишатися в місті. Так, на сьогоднішній день з Мелітополя виїхало понад 50% жителів. Це понад 70 тисяч осіб".

За словами Федорова, останній раз розкрадання окупаційними військами було пов'язане з урожаєм Мелітопольської вишні.

"Вони беруть її у наших фермерів, обіцяючи, що коли-небудь дадуть їм гроші натомість. Вони також говорять нашим фермерам, що за російським законодавством не можна мати понад чотири гектари фруктових дерев, все, що понад те, вони конфіскують", - сказав він.

Нагадаємо, гауляйтер Мелітополя Данильченко вже хоче відмовитися від "посади".

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