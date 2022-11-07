Російські окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Чернігівщини.

Мешканців прикордонних населених пунктів Чернігівської області закликають переїхати вглиб області через обстріли з боку російських окупантів.

Як заявив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, протягом минулого тижня на території області зафіксовано 234 "приходи". При цьому тижнем раніше їх було 87.

"Дав завдання начальникам РВА активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої території. Практику такого переселення вже маємо в Новгород-Сіверському районі", – наголосив Чаус.

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За словами очільника Чернігівської ОВА, людям, які хочуть переміститися в межах району, варто звернутися до РВА. Там їм мають надати допомогу і з пошуком тимчасового житла, і з переїздом.

Ситуація на Чернігівщині

Бої на Чернігівщині розпочалися з першого дня вторгення Росії в Україну. Згодом російські війська окупували Чернігів.

2 квітня 2022 року ЗСУ повідомили про звільнення Чернігова від окупантів, згодом було звільнено й область. За час окупації сам Чернігів було зруйновано на 70%.

Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти області. Голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус в інтервʼю УНІАН розповів, що з часу повномасштабного вторгнення в Україну на Чернігівщині була лише одна доба, коли прикордонні громади не обстрілювали з САУ чи мінометів.

Попри звільнення Чернігівщини, чотири громади в регіоні продовжують належати до зони бойових дій – це Городнянська, Семенівська, Сновська і Новгород-Сіверська.

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