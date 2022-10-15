Втрат серед особового складу та техніки немає, інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.

Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії і мінометів.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Зокрема, з 11:35 до 12:35 зафіксувано 7 "приходів" ймовірно з міномету 120 мм та 15 "приходів" імовірно з ствольної артилерії в районі Сеньківки.

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Крім того, з 12:30 до 13:30 надійшла інформація про 9 "приходів" ймовірно зі ствольної артилерії в районі Гасичівки.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється", - зазначили у командуванні.

Ситуація на кордоні України

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв нещодавно повідомив, що Україна готується до можливого нападу росіян через три області.

Після цього Наєв розповів, чи готові українські війська до можливого наступу з Білорусі. За його словами, ситуація поблизу північного кордону України контрольована.

14 жовтня ЗМІ повідомили, що Лукашенко ухвалив рішення про проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин. Сьогодні стало відомо, що до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими. Окрім цього, у Лукашенка заговорили про переобладнання своїх Су-25 на носії ядерної зброї.

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