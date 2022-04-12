Бої за Чернігів почалися з першого дня повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну 24 лютого 2022 року.
Щодня Чернігівська область піддавалася масованим обстрілам з боку російської армії, а сам Чернігів – виявився зруйнований на 70%. 2 квітня ЗСУ повідомляли про звільнення Чернігова від окупантів, проте в області досі відбуваються поодинокі бойові зіткнення та обстріли.
Фотокореспондент УНІАН побував у Чернігові 11 квітня і показав, як виглядає місто після звільнення від окупантів.
Зазначимо, на даний момент рятувальники ДСНС розчищають Чернігівщину від залишків ракет і мін. Почали з важливих об'єктів інфраструктури міст і сіл. На розчищених від мін і розтяжок фермах можна побачити, як знущалися росіяни не тільки над українцями, а й над худобою.
Як повідомляв УНІАН, 11 квітня під Черніговом легковик підірвався на протитанковій міні, внаслідок чого загинув водій.
Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними, особливо – на територіях, які тимчасово були під окупацією ворожих військ.
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