Україні з Чорного моря загрожують чотири "Калібри".

У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій з чотирма крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомляє прес-центр командування Військово-Морських Сил ЗСУ. Як зазначається, станом на 10:00, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі, з них один - носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 4 ракет.

Також повідомляється, що в Азовському морі залишається один корабель окупантів, в Середземному морі - до семи ворожих кораблів, з них три - носії "Калібрів", загальний залп яких - до 20 ракет.

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Ситуація у Чорному морі - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, станом на вечір 10 квітня корабельне угруповання ворога в Чорному морі складалося з восьми одиниць, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений чотирма "Калібрами".

Ворог вже багато разів бив по України з Чорного моря "Калібрами". Унаслідок ракетних ударів є багато жертв, постраждалих і руйнувань. Варто зазначити, що в нашій державі вже знищено понад 900 ракет, запущених супротивником.

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував черговий сюрприз для ворога на морі.

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