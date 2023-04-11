На нашій землі за добу ліквідували 7 танків супротивника, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Втрати росіян в Україні стрімко наблизилися до нової психологічної позначки - упродовж минулої доби на нашій землі ліквідували ще 500 супротивників.

Тепер загальні ворожі втрати становлять приблизно 179 320 загарбників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За його даними, на нашій землі за добу також знищили 7 ворожих танків, 10 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем і 1 реактивну систему залпового вогню.

Крім того, ліквідовані один гелікоптер, 9 дронів оперативно-тактичного рівня, 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 5 одиниць спецтехніки супротивника.

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Ситуація на фронтах в Україні - що відомо

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, опублікованими вранці, 11 квітня, ворог продовжував намагатися наступати на Лиманському, Мар’їнському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, але не мав успіхів.

У Генштабі додали, що на цих напрямках за минулу добу наші захисники відбили понад 50 атак з боку супротивника. Ворог на нашій землі зазнає величезних втрат. Загальні втрати Росії в Україні на 10 квітня становили приблизно 178 820 окупантів.

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