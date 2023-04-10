Наразі корабельне угруповання держави-терористки в Чорному морі складається з восьми одиниць.

У Чорному морі станом на вечір понеділка, 10 квітня, перебуває один російський ракетоносій, споряджений чотирма ракетами типу "Калібр".

Загалом, корабельне угруповання держави-терористки в Чорному морі наразі складається з восьми одиниць. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Також зазначається, ситуація в морі може оперативно змінюватися, як і активність ворожої авіації.

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"З огляду на тривалу паузу в ракетних ударах та прибуття чергового транспортного авіарейсу Тегеран - Москва, імовірно поповнення запасів дронів-убивць, та не виключена підготовка ракетного удару", - заявили в командуванні.

Крім того, військові звертають увагу жителів Херсонщини, Миколаївщини та Одещини на обмеження використання водного транспорту й будь-яких плавзасобів. У першу чергу, ці обмеження спрямовані на збереження життя населення.

На нерозмінованих деокупованих територіях і в прибережних зонах зберігається висока небезпека підриву мін, зокрема у зв’язку із штормовою погодою.

Війна в Україні - загроза з Чорного моря

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 10 квітня в Чорному морі перебували на бойовому чергуванні чотири кораблі РФ. Зокрема, й один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить чотири одиниці.

Днем раніше, 9 квітня, у Чорному морі корабельне угруповання ворога складалося з 11 бойових кораблів, серед яких два підводних човни із вісьма "Калібрами".

8 квітня в Повітряних силах ЗСУ зазначили, що наразі на російських аеродромах у бойовій готовності перебувають щонайменше 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

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