Також надійшло ще одне повідомлення про зниклу людину.

Зросла кількість травмованих внаслідок ракетного удару російських окупантів по житловому будинку в Дніпрі.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. "Станом на 21:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб (з них 3 дитини), травмовано 77 осіб (з них 14 дітей), отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких 18 осіб встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях, 25 осіб наразі розшукуються)", - повідомили у ДСНС.

Психологи ДСНС надали допомогу 174 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

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Комунальні служби вивезли понад 8 тисяч 500 тонн будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.

Удар по будинку у Дніпрі

Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкало понад 1,1 тис. людей. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.

Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Її спроектували ще в Радянському Союзі, щоб знищувати морські угруповання та авіаносні групи. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Російської Федерації.

Раніше сьогодні, 16 січня, у ДСНС повідомили, що станом на 13:00 врятовано було 39 осіб (з них 6 дітей), загинули 40 осіб, з них три дитини, травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 46 повідомлень про безвісти зниклих осіб.

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