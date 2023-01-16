На місці трагедії знайшли фрагменти людських тіл.

У Дніпрі тривають розбори завалів багатоповерхівки, в яку потрапила російська ракета.

На даний момент вже відомо про 40 загиблих, серед яких троє дітей. Про це "Суспільному" повідомили в Дніпропетровській обласній адміністрації.

Пізніше у ДСНС підтвердили цю інформацію. За даними рятувальників, станом на 13:00 16 січня врятовано 39 осіб, загинуло 40 осіб, з них 3 дитини, травмовано 75 осіб (з них 14 дітей).

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Комунальними службами вивезено понад 8 тис. тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.

Тим часом політичний діяч Геннадій Корбан повідомляє, що на місці трагедії знайшли фрагменти людських тіл, які вже передали експертам для ідентифікації.

Ракетний удар по Дніпру: що відомо

14 січня росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці в Дніпрі ракетою Х-22. В результаті вибуху була повністю знищена одна з секцій будинку. Цю ракету спроектували ще в Радянському Союзі, щоб знищувати Морські угруповання і авіаносні групи.

На місці трагедії досі тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Мер Дніпра припустив, що росіяни цілилися в Придніпровську теплостанцію.

В офісі генпрокурора України заявили, що ракети Х-22 може запускати тільки 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк армії Російської Федерації.

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