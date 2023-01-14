Ця ракета призначена для ураження авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною.

Російські терористи вдарили по житловій багатоповерхівці у Дніпрі ракетою Х-22 - "вбивцею авіаносців".

Як повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, ракета Х-22 призначена для ураження авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною.

"Ракета, яка була випущена по багатоповерхівці у Дніпрі – це ракета Х-22, випущена з дального бомбардувальника Ту-22М3, запуски проводилися із району Курська та Азовського моря. Загалом 5 пусків цих ракет. Що це за ракета? Така ракета влучила кілька місяців тому по торговому центру в Кременчуку. Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають убивцею авіаносців, призначена для знищення авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б’ють по густонаселеному місту, де люди… Нема жодного пояснення і виправдання цьому терористичному акту", - заявив Ігнат.

Крім того, речник Повітряних сил зауважив, що сьогодні по Києву й Харкову окупанти вдарили зенітними ракетами для ураження повітряних цілей. Ці ракети призначені для ураження повітряних цілей з тисячами вражаючих елементів для того, щоб знищувати літак, ракету, БПЛА чи гелікоптер.

"Ці уламки летять на сотні метрів, вражають мирне населення. По містах стріляти – це чистої води тероризм. Цими ракетами сьогодні били по Києву. І по Харкову теж були цієї доби удари саме цими комплексами", - додав Ігнат.

Удар по Дніпру 14 січня

14 січня російські окупанти завдали ракетного удару по містах України. Загалом ворогом було запущено 38 ракет різного типу.

Окупанти поцілили у багатоповерхівку в Дніпрі. Внаслідок удару два під’їзди повністю зруйновані. Згодом в мережі почали з’являтися відео, на яких можна побачити, як люди, що опинилися під завалами, кричать.

На місці трагедії працюють рятувальники та міські служби. Міський голова Дніпра Борис Філатов зазначав, що роботи, ймовірно, триватимуть всю ніч.

За наявною інформацією, щонайменше 5 людей загинули внаслідок атаки. Серед поранених є діти, всі вони знаходяться в лікарні. Наймолодшій дитині, яка постраждала, 3 роки. Постраждала дев’ятирічна дівчина у важкому стані.

Мер Дніпра Борис Філатов емоційно прокоментував варварську атаку РФ по житловій багатоповерхівці міста.

"Я хочу лише одного. Щоб кожний роZZійский покидьок побачив те, що я побачив, на свої власні очі. Кожен. Без виключення", - написав Філатов.

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