Також відомо про постраждалих.

В ніч проти 23 лютого 2024 року російські загарбники вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Під ударом БПЛА опинилася і Дніпропетровська область.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, зафіксовано влучання "Шахеда" по багатоповерхівці у Дніпрі.

"Попередньо відомо про 4 постраждалих. Під завалами - люди. Пошукова операція триває. Прохання не допомагати ворогу і не публікувати та не обговорювати у мережах зайвого", – йдеться у повідомленні.

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Атаки РФ по Україні

Ввечері 22 лютого росіяни також атакували удраними дронами Одеську область. В Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. Вже вночі стало відомо, що в місті загинула людина.

Водночас біля 16:00 22 лютого окупанти атакували з РСЗВ "Ураган" Донеччину. Противник обстріляв Костянтинопільське – по території села влучили 13 снарядів.

За інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, 1 людина загинула і 9 поранено внаслідок обстрілу. Серед поранених — 4 підлітки. Усім надана необхідна медична допомога.

Крім того, було завдано удару по тепловій електростанції. Відомо, що внаслідок атаки по одному з прифронтових регіонів постраждали енергетики.

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