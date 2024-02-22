Пошкоджено обладнання теплоелектростанції.

У четвер, 22 лютого, російська окупаційна армія вдарила по прифронтовій тепловій електростанції, внаслідок атаки постраждали енергетики.

Як повідомляється у офіційному Telegram-каналі ДТЕК, російські загарбники серйозно пошкодили обладнання теплоелектростанції, проходить ліквідація наслідків атаки. Шістьом енергетикам надали першу медичну допомогу, їх доправили до лікарні.

Зазначається, що з початку опалювального сезону російські загарбницькві війська обстріляли теплоелектростанції ДТЕК близько 40 разів.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 13 лютого російські загарбники атакували Дніпро ракетами та безпілотними літальними апаратами. Внаслідок атаки в місті виникли перебої зі світлом, місцева влада оголосила про евакуацію з однієї лікарні та закриття навчальних закладів.

Тієї ночі ДТЕК повідомив про припинення виробництва електроенергії однією з теплоелектростанцій через обстріл з боку військ Російської Федерації.

Нещодавно в Національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що російські загарбники пошкодили лінію, яка забезпечувала енергоживлення Запорізької атомної електростанції.

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