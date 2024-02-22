Серед поранених – четверо неповнолітніх.

У четвер, 22 лютого 2024 року, російські окупаційні війська вдарили по Донеччині. Били з реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, під ворожим огнем опинилося Костянтинопільське. По території села влучили 13 снарядів.

"1 людина загинула і 9 поранено внаслідок обстрілу Костянтинопільського Курахівської громади. Серед поранених — 4 підлітка: 12, 14, 15 і 16 років. Всім надана необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено чимало будинків.

Водночас у Донецькій обласній прокуратурі розповіли, що росіяни обстріляли село біля 16:00. За попередніми даними, проти мирного населення окупанти використали РСЗВ "Ураган" з осколково-фугасною частиною.

"Від влучання снарядів загинув чоловік, який їхав в автомобілі. Також зазнали поранень різного ступеня тяжкості дев’ятеро осіб, серед яких четверо дітей – 12 й 16-річні брати та хлопці 14 й 15 років. На момент атаки неповнолітні грались на вулиці. У потерпілих діагностовано садна, множинні осколкові поранення й перелом. Їх доставлено до лікарні", – додали правоохоронці.

Удари РФ по Україні: останні новини

У четвер, 22 лютого, російська окупаційна армія вдарила по тепловій електростанції, розташованій в одному з прифронтових регіонів. Внаслідок атаки постраждали енергетики. Також серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Водночас військовий експерт Олександр Коваленко попередив, що на другу річницю повномасштабного вторгнення в Україну – 24 лютого – росіяни можуть завдати масованого удару по Україні.

Про підготовку РФ до масованого ракетного удару каже і керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона вважає, що про підготовку до масованої атаки РФ свідчить і вчорашній пуск ракети з Чорного моря в бік України.

Вас також можуть зацікавити новини: