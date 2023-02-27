Вибухи, які чули жителі області, виявилися роботою ППО.

Українські захисники збили над Дніпропетровщиною два безпілотники російських загарбницьких військ.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі. За словами голови адміністрації, воїнами повітряного командування "Схід" знищено два ворожі БПЛА.

"Вибухи, які чули жителі області, - це робота протиповітряної оборони", - зазначив він.

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Росія атакує Україну безпілотниками

Як повідомляв УНІАН, вчора вночі Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками. У Генеральному штабі Збройних Сил повідомили, що всього було запущено 14 БПЛА типу "Shahed", 11 з них вдалося збити.

Три інші влучили по Хмельницькому, внаслідок атаки загинули українські рятувальники. Як відомо, вони виїхали на місце для ліквідації наслідків удару, а російські загарбники вдарили по тому ж місцю вдруге.

У вічерньому відеозверненні президент Володимир Зеленський зазначив, що небо зможе бути повністю захищеним лише тоді, коли партнери знімуть "авіаційне табу".

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що цього разу російські окупанти запускали дрони не зі східного узбережжя Азовського моря, а з території Брянської області.

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