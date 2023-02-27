Він висловив співчуття родинам загиблих внаслідок атаки.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну атаку безпілотників, заявив, що Україна зможе повністю захистити небо, коли буде прибрано авіаційне табу у відносинах із партнерами.

Про це президент сказав під час вечірнього відеозвернення. "Доба почалася з атаки іранськими дронами. З них більшість – вдалося збити. Одинадцять із чотирнадцяти. На жаль, були й влучання. Поранені троє працівників ДСНС у Хмельницькому, двоє загинули. Мої співчуття родинам", - сказав він.

Зеленський нагадав, що друга атака дроном у Хмельницькому відбулася саме тоді, коли рятувальники гасили пожежу після першого влучання. "Власне, передусім тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО – сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави", - зазначив глава держави.

Відео дня

Він наголосив, що ППО повноцінна тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією, сучасною авіацією.

"Наші льотчики разом із нашими зенітниками, разом з усіма воїнами та фахівцями наших повітряних сил уже роблять велику роботу. Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибрано авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами", - підкреслив Зеленський.

Нічна атака БПЛА

Як відомо, вчора ввечері Росія вкотре запустила на територію України безпілотні літальні апарати. Повітряна тривога лунала у великій кількості областей.

Українська ППО збила навколо Києва дев'ять безпілотників. За попередньою оцінкою військових, російські загарбники застосували баражуючі боєприпаси "Shahed".

По Хмельницькому окупанти завдали трьох ударів - у ОВА повідомили, що внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Згодом стало відомо, що загинули рятувальники - вони ліквідували наслідки удару, коли росіяни вдарили знову.

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