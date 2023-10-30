У місті та області оголошено тривогу.

У ніч на понеділок, 30 жовтня, в передмісті Дніпра пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Наразі тривогу оголошено у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. На сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України попереджали, що для цих областей існує ракетна ракетна небезпека. Також в цьому переліку була Кіровоградщина, однак там вже пролунав відбій.

О 2:02 Повітряні сили у Telegram закликали мешканців Дніпра пройти в укриття. Вже за дві хвилини журналісти повідомили про звуки вибухів. Місцева влада поки не робила заяв.

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Оновлено о 02:25: Відбій також у Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Оновлено о 02:20: У Повітряних силах повідомили про відбій ракетної загрози для Херсонщини та Миколаївщини.

Останні атаки РФ по Україні: що відомо

Нагадаємо, що ввечері у низці областей лунала тривога через загрозу ударних безпілотних літальних апаратів. Україною курсували декілька груп російських дронів, в Хмельницькій області працювала протиповітряна оборона.

Згодом стало відомо, що російські загарбники здійснили декілька атак по Херсону з окупованого лівого берега, були влучання. Внаслідок обстрілів постраждали двоє мирних мешканців, також місцева влада зафіксувала руйнування домівок.

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