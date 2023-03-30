Під ворожий вогонь протягом дня також потрапили Курахове та Очеретинська громада.

У середу, 29 березня 2023 року, російські окупаційні війська вчергове обстріляли Часів Яр Донецької області, звідки нещодавно евакуювали всіх дітей. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одна дістала поранень.

Як розповіла в ефірі телемарафону речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко, усього за минулу добу (28 березня) було поранено пʼятьої мешканців області. Водночас за добу 29 березня внаслідок обстрілів Донеччини поранень дістали троє людей.

Під ворожий вогонь протягом дня також потрапили Курахове та Очеретинська громада. За словами Ігнатченко, найгарячішою точкою області залишається Бахмут. Важкою також є ситуація в Авдіївці.

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Обстріли Донеччини

Російські загарбники не припиняють обстрілів населених пунктів Донецької області. Зокрема, 27 березня росіяни вдарили по Словʼянську. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 36 отримали поранення.

Крім того, ворог продовжує гатити по Авдіївці. В Авдіївській МВА наголосили, що в місті щодня зʼявляються нові руйнування. Незважаючи на десятки обстрілів, деякі батьки ховають своїх дітей від евакуації.

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