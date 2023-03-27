За офіційними даними, в Авдіївці залишаються шестеро дітей, але ця цифра може бути більшою.

Авдіївка Донецької області, куди 27 березня 2023 року закрили вʼїзд, постійно піддається ворожим обстрілам. Про це заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Це проявляється у десятках обстрілів міста, у сотнях обстрілів – по позиціях навколо міста. Це 10-12, іноді й більше авіаракет у місто, по позиціях", – наголосив він в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами Барабаша, в місті щодня зʼявляються нові руйнування. При цьому, там все ще залишаються люди, і переконати їх евакуюватись складно. Здебільшого вони відмовляються через матеріальні причини.

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"Ми сидимо тут, ні за що не платимо. Нам привозять гуманітарну допомогу, продуктові набори. Є медицина, яка – питання інше, але вона є. Зазвичай ті пенсії, які отримують, вони збираються на картку", – навів чиновник приклади відповідей населення.

Крім того, в Авдіївці під постійними обстрілами перебувають діти. За останнім даними МВА, в місті знаходяться шестеро дітей, однак ця цифра не остаточна, оскільки деякі батьки ховають дітей від евакуації.

"Ця цифра – 6 дітей – у нас прямо застопорилася, і нічого ми з цим не можемо зробити поки що. Не тому що нічого не відбувається. Ми практично щодня знаходимо нових дітей", – говорить Барабаш.

Так, одна з матерів ховала свою дворічну дитину від евакуації. Вона не хотіла виїжджати з міста через брата, який боявся мобілізації. Сьогодні жінку з дитиною все ж вивезли.

Ситуація в Авдіївці

Останніми тижнями російські війська зосередили штурмові дії довкола Авдіївки Донецької області. Ворог намагається оточити місто та постійно гатить по ньому з різного озброєння.

27 березня росіяни вчергове завдали по Авдіївці ракетного удару. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі готелю та суду.

26 березня зі зруйнованого міста вирішили евакуювати співробітників комунальних служб. Також закликають виїжджати місцеве населення.

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