Окупанти вдарили по місту вранці.

Кількість поранених в результаті ракетного удару російських окупаціних військ по Слов'янську на Донеччині в понеділок, 27 березня 2023 року, зросла до 36.

"У Слов’янську зросла кількість поранених. Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару, завданого російськими терористами, поранення отримали 36 людей. Такі дані станом на 16:00...", – повідомляє Слов'янська міськрада із посиланням на начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

Раніше повідомлялося про 32 поранених та двох загиблих внаслідок підступної атаки ворога.

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Удар по Словʼянську

Вранці 27 березня, російські окупанти вдарили по центру Слов’янська двома ракетами С-300. Пошкоджені адміністративні та офісні будівлі, п’ять багатоповерхівок та сім приватних будинків, а також десять автомобілів.

На обстріл Слов'янська відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що ворог повинен знати, що Україна не пробачить знущання над своїми громадянами, не пробачить смертей і поранень.

Глава держави підкреслив, що усі російські терористи будуть розбиті, а відповідальність понесуть усі причетні до цієї агресії.

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