На українській землі знищено ще кілька ворожих танків.

Втрати РФ в Україні за добу зросли на 720 загарбників та перетнули нову психологічну позначку.

Тепер ворожі втрати становлять близько 130 590 супротивників, повідомив у суботу, 4 лютого, Генеральний штаб Збройних сил України. За його даними, також на нашій землі ліквідовано, зокрема, 3218 танків (+3 одиниці за добу).

Крім того, знищено ще шість бойових броньованих машин, п'ять артилерійських систем, три засоби протиповітряної оборони, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня, 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та одну одиницю спецтехніки.

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Вранці 4 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники продовжують наступати на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Новопавлівському напрямках й зазнають великих втрат. У Генштабі додали, що українські воїни на Донбасі відбили ворожі атаки біля дев’яти населених пунктів.

Варто зазначити, що станом на 3 лютого загальні втрати ворога в Україні становили близько 129 тис. 870 осіб.

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