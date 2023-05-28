Окупанти обстріляли Харківську область / фото поліції Харківщини

В суботу, 27 травня 2023 року, російські окупанти вчергове завдали ударів по населених пунктах Харківщини. Під обстріл потрапили Купʼянськ та Циркуни.

Як повідомили в поліції Харківщини, внаслідок російських атак загинув чоловік. Крім того, жінка отримала осколкові поранення. 

"В місті Куп’янськ в результаті обстрілу загинув 60-річний місцевий мешканець. Чоловік знаходився на подвір’ї будинку. В селі Циркуни отримала осколкові поранення жінка 1944 року народження. Її доставили до лікарні", – йдеться у повідомленні.

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Окупанти вдарили по Купʼянську та Циркунах / фото поліції Харківщини

Зазначається, що на місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Росіяни обстріляли Харківщину, є загиблий та постраждала / фото поліції Харківщини

Удари РФ по Україні

27 травня російські загарбники обстріляли Запорізьку область. Внаслідок удару по Гуляйполю 39-річний чоловік опинився під завалами власного будинку. 

26 травня росіяни обстріляли Дніпро. Ворог поцілив по лікарні, також постраждала будівля ветеринарної клініки. Загинули дві людини, 32 – постраждали, а декілька людей вважаються зниклими безвісти. Повідомлялося, що на місці трагедії знайдено фрагменти тіл.

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