У Купʼянську внаслідок російського удару загинув чоловік.

В суботу, 27 травня 2023 року, російські окупанти вчергове завдали ударів по населених пунктах Харківщини. Під обстріл потрапили Купʼянськ та Циркуни.

Як повідомили в поліції Харківщини, внаслідок російських атак загинув чоловік. Крім того, жінка отримала осколкові поранення.

"В місті Куп’янськ в результаті обстрілу загинув 60-річний місцевий мешканець. Чоловік знаходився на подвір’ї будинку. В селі Циркуни отримала осколкові поранення жінка 1944 року народження. Її доставили до лікарні", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Удари РФ по Україні

27 травня російські загарбники обстріляли Запорізьку область. Внаслідок удару по Гуляйполю 39-річний чоловік опинився під завалами власного будинку.

26 травня росіяни обстріляли Дніпро. Ворог поцілив по лікарні, також постраждала будівля ветеринарної клініки. Загинули дві людини, 32 – постраждали, а декілька людей вважаються зниклими безвісти. Повідомлялося, що на місці трагедії знайдено фрагменти тіл.

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