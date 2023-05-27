Чоловік опинився під завалами власного будинку.

27 травня 2023 року російські окупаційні війська вчергове вдарили по Гуляйполю Запорізької області. Під завалами знайшли чоловіка.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, постраждалому чоловіку – 39 років.

"Ворог вчергове вдарив по незламному місту. Під завалами власного будинку опинився 39-річний чоловік. Фахівці оперативно деблокували постраждалого та доставили до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.

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Обстріли українських міст: останні новини

26 травня російські окупанти вкотре вдарили ракетами по Дніпру. Ворог поцілив у будівлю лікарні, під удар потрапила і ветеринарна клініка. Станом на ранок 27 травня повідомлялося про двох загиблих та 32 постраждалих. 13 з них – досі в лікарні. П'ятеро перебувають у важкому стані.

Крім того, днями росіяни обстріляли Донеччину. Внаслідок обстрілу зруйновано дамбу Карлівського водосховища. Через це влада області розпочала евакуацію, були підтоплені домоволодіння.

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