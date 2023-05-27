27 травня 2023 року російські окупаційні війська вчергове вдарили по Гуляйполю Запорізької області. Під завалами знайшли чоловіка.
Як повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, постраждалому чоловіку – 39 років.
"Ворог вчергове вдарив по незламному місту. Під завалами власного будинку опинився 39-річний чоловік. Фахівці оперативно деблокували постраждалого та доставили до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.
Обстріли українських міст: останні новини
26 травня російські окупанти вкотре вдарили ракетами по Дніпру. Ворог поцілив у будівлю лікарні, під удар потрапила і ветеринарна клініка. Станом на ранок 27 травня повідомлялося про двох загиблих та 32 постраждалих. 13 з них – досі в лікарні. П'ятеро перебувають у важкому стані.
Крім того, днями росіяни обстріляли Донеччину. Внаслідок обстрілу зруйновано дамбу Карлівського водосховища. Через це влада області розпочала евакуацію, були підтоплені домоволодіння.