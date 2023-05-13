Російські окупанти тероризують обстрілами населення Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що внаслідок чергових російських обстрілів є постраждалі серед цивільного населення.
"Російські окупанти обстріляли село Хатнє Купʼянського району. Поранення зазнала жінка 43 років", - уточнив він.
Крім того, за даними Синєгубова, внаслідок обстрілу села Огірцеве Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 61 року. "Наразі медики надають постраждалим допомогу", - повідомив деталі очільник ОВА.
Ситуація в Харківській області
Російські окупанти регулярно завдають ударів по Харкову і області. внаслідок чого страждають мирні люди, а інфраструктура зазнає пошкоджень. Так 10 травня окупанти вдарили по Вовчанську, внаслідок чого одна людина загинула, а інша залишилася під завалами будинку.
А ввечері 9 травня росіяни завдали удару по Куп'янську ракетами "Іскандер", внаслідок чого були руйнування, поранення отримали троє людей.