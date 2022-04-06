Щодо Ізюмського напрямку ОВА за погодженням ЗСУ рекомендує евакуйовувати населення у Барвінковому та Лозовій.

Голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов пояснив ситуацію щодо евакуації з деяких населених пунктів в області.

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Звертаюся до жителів Харкова та області щодо евакуації. Воєнні дії тривають вже 42 день. Ми всі розуміємо: ворог плани щодо Харкова не міняв. Але ми впевнені у наших Збройних силах України, у міцності нашої оборони", - зазначив він.

При цьому Синєгубов наголосив, що загроза обстрілів житлових районів Харкова залишається.

"Велика частина жителів ще в перші тижні активних бойових дій виїхали за межі міста та області. На сьогодні централізованих евакуаційних заходів саме у Харкові ми не проводимо. Ми щодня інформуємо про ситуацію. У разі змін - ми обов‘язково будемо повідомляти", - сказав він.

Що стосується Ізюмського напрямку, за його словами, ОВА за погодженням зі ЗСУ дійсно рекомендує евакуйовувати населення у Барвінковому та Лозовій.

"Через населені пункти курсують потяги, слідкуйте за розкладом, який оголошують органи місцевого самоврядування. Обласна військова адміністрація працює, міська влада працює, правоохоронні органи на місцях. Ми щодня наближаємо нашу перемогу", - додав Синєгубов.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук звернулася до жителів Луганської, Донецької та Харківської областей і закликала їх евакуюватися. Пізніше в Кабміні уточнили, що йшлося про два перші регіони.